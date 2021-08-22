Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar Eda Nur'un kardeşinden dikkat çeken sözler: Annemin derdi para
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Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar Eda Nur'un kardeşinden dikkat çeken sözler: Annemin derdi para

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da tecavüze uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan, balkondan atlayarak intihar etmişti. Kaplan'ın ölümü sonrası şüpheli iki kişi tutuklanmıştı. Olayla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken Kaplan'ın erkek kardeşi Ömer, canlı yayına bağlanarak annesi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Annesinin derdinin para olduğunu söyleyen Ömer "İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para. Daha önce de yaşanan bir olayla ilgili ifadeni geri çekmiştin" dedi.

Başkentte kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu ileri sürüp ardından da bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın soruşturmasına yönelik gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

2 KİŞİ ''NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI'' SUÇUNDAN YARGILACAK

Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli Mehmet A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İki tutuklu "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanacak. Olay gecesi otel odasında olduğu belirlenen Aşkın K. isimli şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ANNESİ, KIZININ CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Yaşamını yitiren Eda Nur'un annesi Fatma Kaplan, kızının ölümünün işlendiği bir televizyon programına katıldı. Programa diğer kızı Güler Kaplan ile katılan Fatma Kaplan, kızının cinayete kurban gittiğini ileri sürerek olayın aydınlatılmasını istedi.

ERKEK KARDEŞİ, ANNESİNİ SUÇLADI

Fatma Kaplan'ın canlı yayına bağlanan oğlu Ömer'in annesiyle ilgili iddiaları ise şaşırttı. Annesini başkalarından para almakla suçlayan Ömer, "İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para. Daha önce de yaşanan bir olayla ilgili ifadeni geri çekmiştin" dedi.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE ANNESİNE NOT BIRAKMIŞTI

Uğradığı cinsel istismar sonrası intihar eden Eda Nur Kaplan, ölmeden önce annesine veda mesajı atmıştı. Eda Nur mesajında, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın" ifadelerine yer vermişti.

Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar Eda Nur'un kardeşinden dikkat çeken sözler: Annemin derdi para
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