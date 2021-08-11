Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı savcının itirazı üzerine tutuklandı
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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı savcının itirazı üzerine tutuklandı

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı savcının itirazı üzerine tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.G, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı, olayın diğer şüphelisi M.A. da yeniden gözaltına alındı.

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.G, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı, olayın diğer şüphelisi M.A. da yeniden gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Y.G'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheli Y.G'nin tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli Y.G. tutuklanırken, Eda Nur Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli M.A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermiş, ardından "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheli Y.G, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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