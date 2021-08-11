Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı savcının itirazı üzerine tutuklandı

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.G, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı, olayın diğer şüphelisi M.A. da yeniden gözaltına alındı.