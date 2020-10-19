Eda Demirci kimdir, kaç yaşında? Eda Demirci boşandı mı? Eda Demirci ne kanseriydi?

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eşi olan Eda Demirci gündem olmaya devam ediyor. Peki, Eda Demirci kimdir, kaç yaşında? Eda Demirci boşandı mı? Eda Demirci ne kanseriydi?

Eda Demirci özel hayatında yaşadığı problemlerle yeniden gündeme geldi. Peki, Eda Demirci kimdir?

EDA DEMİRCİ KİMDİR?

10 Temmuz 2016'da yılında İsmail Küçükkaya ile evlenen Eda Demirci, bu tarihe kadar Samsun'da Görsel Sanatlar öğretmenliği yapmaktaydı.

Eda Demirci boşanma sürecinde ve öncesinde yaşadığı üzüntüden dolayı göğüs kanseri olduğunu söyledi.

EDA DEMİRCİ BOŞANDI MI?

Eda Demirci, evliliği hakkında açıklamalar yapmıştı. İlişkisinde sorunlar olduğunu hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü ifade eden Eda Demirci, boşanma aşamasında mahkemede çıkan sorunları da belirtmişti. Eda Demirci, boşandığını da belirtti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.