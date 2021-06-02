Eczaneler açık mı? 2 Haziran Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?
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Eczaneler açık mı? 2 Haziran Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Eczaneler açık mı? 2 Haziran Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?
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Kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, hafta sonu ve hafta içi açık olan işletmelerin araştırılmasına neden oldu. Eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar "2 Haziran eczaneler açık mı? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Eczaneler açık mı? 2 Haziran Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, hafta sonu ve hafta içi açık olan işletmelerin araştırılmasına neden oldu. Eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar "2 Haziran eczaneler açık mı? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Eczaneler açık mı? 2 Haziran Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde…

ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Eczaneler açık mı? 2 Haziran Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? - Haberler
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