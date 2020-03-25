Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi
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Kübra Öztürk, Adana, Güncel

Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi

Adana'da bir eczacı, özel kıyafetli personelleriyle güvenlik şeridi çektikleri kapıdan vatandaşlara hizmet veriyor.

25.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:16
Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi

Adana'da bir eczacı, özel kıyafetli personelleriyle güvenlik şeridi çektikleri kapıdan vatandaşlara hizmet veriyor. Eczaneye gelen vatandaşlar ise aralarına 1 metre mesafe koyup ilaç almak için sıra bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid 19) nedeniyle vatandaşla birebir temas halinde olan iş yerleri ilginç önlemler almaya başladı. Eczacılar da hem kendilerini hem de vatandaşları korumak için önlem aldı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde eczacı Kübra Öztürk iki eczacı kalfası ile birlikte özel kıyafet giyip vatandaşlara bu şekilde hizmet verirken, vatandaşları da içeri almadı. Öztürk, eczanenin kapısına güvenlik şeridi çekip üzerine de "Sağlığınız için lütfen 1 metre mesafede kalın" yazısı astı. Bunu gören vatandaşlar eczane önünde aralarında 1 metre mesafe koyarak ilaç almak için sırasını beklemeye başladı.

Eczacı Kübra Öztürk, bu salgın dönemlerinden en fazla risk altında olan grubun kendileri olduğunu belirterek, "Çünkü her gün yüzlerce hasta geliyor buraya. Bu nedenle Kovid-19'un hem bize bulaşmaması hem de bizden vatandaşlara bulaşmaması için biz özel kıyafet yaptırıp giymeye karar verdik. Müşterileri de içeri almıyoruz, aramızda 1 metre mesafe koyuyoruz. Çalışanlarımız maskesiz, eldivensiz kesinlikle çalışmıyor. Bu virüsten ancak böyle korunacağız. Bu hepimizin sağlığı için çok önemli" diye konuştu.

Olga Baba isimli bir hasta ise eczanedekilerin özel kıyafetle çalışması ve kendilerini içeri almamalarının doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Bizleri düşünerek yapılan bir uygulama, olumlu buluyorum. Biz de evimizde ve çevremizde bu tür tedbirler alıyoruz. Mesela ben sürekli dışarı çıkmak zorunda kaldığım için anne ve babamların yanına gitmiyorum. Koruma önlemlerimi alıyorum. Bunları yapmak zorundayız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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