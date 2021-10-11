Eczane saat kaçta açılıyor? Eczane kapanış saati! Eczaneler kaçta açılır? Nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri 2021 - Eczaneler ne zaman açılır?

Eczane saat kaçta açılıyor? Eczane açılış kapanış saatleri! Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ülkemizde Bunun üzerine vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini merak etti. Peki, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri kaç? 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda kademeli normalleşme dönemine geçildi.Hayati öneme sahip olan eczaneler, Milli ve Dini Bayramlar boyunca kapalı oluyor.

ECZANE KAÇTA AÇILIR?

Bu durumda eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER ÖĞLE ARASI ÇALIŞIYOR MU?

Eczanelerin öğle yemeği molaları bulunmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir.

ECZANELER BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha kararlarını takip ediniz

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, İl Emniyet Müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.

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