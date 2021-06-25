Eczacılardan "Kovid-19 aşınızı olun" çağrısı
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Eczacılardan "Kovid-19 aşınızı olun" çağrısı

Eczacılardan 'Kovid-19 aşınızı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Kovid-19 aşısında sırası gelip de yaptırmayanlara "Aşılarınızı olun" çağrısında bulundu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Kovid-19 aşısında sırası gelip de yaptırmayanlara "Aşılarınızı olun" çağrısında bulundu.

Saydan, yazılı açıklamasında, bazı sosyal platformlarda aşı karşıtlığı propagandası yapıldığına dikkati çekerek, bu kişilere ya da söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.???????

Aşının hayat kurtardığının bir kez daha görüldüğüne işaret eden Saydan, "Aşılama dünyada ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli koruyucu sağlık hizmetidir. Geldiğimiz yüzyıl itibarıyla insanlara aşının önemini ve koruyuculuğunu anlatmak zorunda kalıyor olmak gerçekten üzüntü verici bir durum. Çünkü aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın tedavisinin aşılar sayesinde yapıldığına işaret eden Saydan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 aşısında sırası gelip de aşı yaptırmayanlar bilmelidir ki salgın hastalıklarda en önemli silah aşıdır. Aşı yaptırmama kararı insanın sadece kendisini değil toplumu da riske atması demektir. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak toplumun bağışıklık sistemini sağlamak ve sağlıklı toplum olmaktır. Bu yüzden toplum sağlığının korunması ve pandemi sürecini en az hasarla atlatabilmemiz için sırası gelen her vatandaşımızın aşı olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Aşı olmak kendimize bir kazanç olduğu gibi, topluma olan da bir borcumuzdur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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