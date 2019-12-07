Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

07.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:05
Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00'te İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Olimpiyat Merkezi

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)

Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15

Süre: 2 saat 15 dakika

(İHA)

Kaynak: İHA
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