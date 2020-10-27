Ecmain ne demek? Ecmain kime denir? Ecmain ne anlama gelir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ecmain ne demek? Ecmain kime denir? Ecmain ne anlama gelir?

27.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:53
Ecmain ne demek? Ecmain kime denir? Ecmain ne anlama gelir?

Ecmanin kelimesi zaman zaman aklımıza düşen bir kelimedir. Özellikle islamı yazılarda ve topluluklarda oldukça sıklıkla kullanılan bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiği bazı dönemlerde merak edilir. Peki, ecmain ne demek? Ecmain kime denir? Ecmain ne anlama gelir?

Ecmain kelimesi birçok anlamda kullanılabilir. Özellikle dini toplantılarda karşımıza çıkan bu kelime bu kelime zaman zaman merak edilir. Peki, bu kelime Ecmain ne anlama gelir Ecmain ne demek? Ecmain kime denir? Ecmain ne anlama gelir?

ECMAİN NE DEMEK?

"Yaşamın daha güzel olur inşallah, sıkıntılarından çabucak kurtulursun, Allah gönlündeki güzellikleri nasip etsin" diyen birisine ecmain sözcüğü ile cevap verilebilmektedir. "Amin ecmain" ya da "inşallah ecmain" demilerek cevap verilir. Burada güzel dilek ve duanın herkes için olması temennisi bulunmaktadır.

ECMAİN KÖKENİ NEDİR?

Ecmain dilimize arapçadan geçmiş geçmişi oldukça eskiye dayanan bu kelime sık sık kullanılabilir ve oldukça güzel ve hayırlı anlama gelir. İnsanlara Ecmain demeek oldukça hayırlı anlamlara gelir.Türkçede herkes, hepimiz anlamına gelmektedir.

İlgili Haberler

SFS ne demek? Shout for Shout ne anlama gelir? Instagrmada Shout for Shout ne anlama gelir?
SFS ne demek? Shout for Shout ne anlama gelir? Instagrmada Shout for Shout ne anlama gelir?
Vibes ne demek? Vibes ne anlama gelir? Vibes kelimesi ne anlama gelir?
Vibes ne demek? Vibes ne anlama gelir? Vibes kelimesi ne anlama gelir?
Rüyada armut görmek ne anlama gelir? Rüyada armut yemek? Rüyada armut toplamak ne anlama gelir?
Rüyada armut görmek ne anlama gelir? Rüyada armut yemek? Rüyada armut toplamak ne anlama gelir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ecmain ne demek? Ecmain kime denir? Ecmain ne anlama gelir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 14:23:07. #1.15#
title