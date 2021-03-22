Ecem Erkek kimdir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? başrol oyuncusu Ecem Erkek kaç yaşında? Ecem Erkek dizileri, filmleri!

Ecem Erkek kimdir? sorusu Netflix'te yakın zamanda çıkacak olan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? filminden sonra merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 46. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünü alan başarılı oyuncu Ecem Erkek kaç yaşında? Ecem Erkek'in eşi kimdir? Ecem Erkek hangi dizilerde oynadı? İşte, Ecem Erkek dizileri, filmleri!

Güldür Güldür'ün başarılı oyuncuları arasında olan Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu olan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? filminde yer alan isimlerden biri oluyor. Ecem Erkek kaç yaşında? Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek eşi kim?

ECEM ERKEK KİMDİR?

1989 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Sivas'lıdır. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır. 2017'de Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmış olup hâlen burada yer almaktadır. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer alan oyuncu, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş, ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir.

ECEM ERKEK EŞİ KİMDİR?

Yüce Armağan Erkek 2016 yılında oyuncu Ecem Erkek ile evlendi ve bugün anlaşmalı olarak boşandılar. Eğitimi ,Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (2012–2015), ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi (2003–2010).

ECEM ERKEK FİLMLERİ