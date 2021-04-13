Eceabat'ta öğrenci konukevinde yangın çıktı

Eceabat'ta öğrenci konukevinde yangın çıktı.

Eceabat'ta öğrenci konukevinde yangın çıktı.

Vilayetler Birliği Başkanlığı tarafından yaptırılarak Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen ve açılışı 2017 yılında yapılan Gençlik Konuk Evi'nde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye sevk edilen Eceabat Belediyesine ait itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saat 3.30 sıralarında tesislerde devriye görevini gerçekleştiren güvenlik görevlisinin C Blok denize bakan bölümünde yangın çıktığını fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada tarihi alanı ziyaret etmek için bölgeye gelen ve diğer bloklarda misafir olarak kalan 43 kişilik gezi grubuna da haber vererek kısa sürede tahliyelerinin gerçekleşmesi sağlandı.

Havanın sakin olması sebebiyle yangın diğer bloklara sıçramadan ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz