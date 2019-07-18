Sunucu Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Bodrum'da tatiline başlayan 5 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay Ege sularının serinliğine kendilerini kaptırdı.
Ümit Boyner'in kardeşi Cihan Alpay ile Haziran 2018'de evlenen Ece Vahapoğlu annelik için gün sayıyor. Bodrum'da tatiline başlayan 5 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay Ege sularının serinliğine kendilerini bıraktılar. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilirken, Vahapoğlu'nun ise karnının iyice şiştiği görüldü.
ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR
Önceki gün Bodrum'un serin sularında yüzerken görüntülenen sunucu Ece Vahapoğlu, erkek bebek beklediklerini söyledi. 5 aylık hamile karnının iyice şiştiği görülen sunucu bol bol denize girip serinledi. Doğacak bebeklerine henüz bir isim bulmadıklarını söyleyen çift, denizin tadını doyasıya çıkardı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
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yani bu hamilelerde çok ahlaksız olmaya başladı bu durumunuza uygun mayolar var nedir bu böyle bukadarda gevşeklik olurmu yanınızdaki o adamlarda hiçmi sizi uyarmıyor bırak birinin uyarmasını kendini bilen kadın bu görüntüyle denize girmez uygun mayo girer iyice ahlaksız edepsiz toplum olduk yuh olsun size çağdaşlık falan değil düpedüz edepsizlik yaptığınızCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bizim memlekettede deniz varCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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KIM SISIRDIYSE ONA SOYLEYIN SU ANDA S400 LERDEN DUNYA SISTI BU KARI GIBI ABD DOGURMAK UZERE GUNU GECTI COCUK TERSTE GELEBILIRCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Çok çok önemli haberCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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şimdiki bebekler daha doğmadan denize girebiliyor zenginliğin gözünü seveyim. . .Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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