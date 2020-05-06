Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu

YKS'de tarih değişikliğinin yankıları sürerken Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, konuyla ilgili yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zaman zaman güncel konularla ilgili yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner tarihi değişen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihine ilişkin haber bülteninde değerlendirmelerde bulundu. Üner, sözleriyle milyonlarca öğrencinin sesi oldu.

"HAZİNEYE KIYILIR MI HİÇ?"

"39 yaşındayım ve hala haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum" diyen Üner, "Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım. Eğitim sistemi de tıpkı hayat gibi tam 'Cevapları buldum' dediğin de sorular değişiyor. Korona sürecine sosyal mesafe koymak kadar, ruhsal mesafe koymak da zor. Bu süreci atlatmak psikolojik olarak zorlayıcıyken bir de bu süreçte ailenizde birileri koronayla mücadele ederken sınavlara hazırlandığınızı ve tarihlerin birkaç kez değiştiğini düşünün. Üstelik bırakın ayları, anları hesaplarken şimdi tarih geri alındığı için benim yaşadığım travmanın mislini düşünün.'Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Üner'in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kişi de destek verdi.