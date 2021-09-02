"Ece Üner ile Susma" da Türkiye'nin konuştuğu o konuyla ilgili şoke eden gelişme
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"Ece Üner ile Susma" da Türkiye'nin konuştuğu o konuyla ilgili şoke eden gelişme

'Ece Üner ile Susma' da Türkiye'nin konuştuğu o konuyla ilgili şoke eden gelişme
Hürriyet - Haberler | Magazin

Adnan, 'Eşim ve babam 20 yıldır beraber, çocuklarım babamdan olabilir' diyerek Susma'ya katıldı.

Adnan, 'Eşim ve babam 20 yıldır beraber, çocuklarım babamdan olabilir' diyerek Susma'ya katıldı… Tüm Türkiye'yi şaşkına uğrattı!

 Ardından Adnan'ın '20 yıldır babamla beraber' dediği eşi Ayşegül, Susma'ya katıldı. Canlı yayında eşiyle yüzleşen Ayşegül, "Eşim askere gittikten sonra kayınpederim benimle ilgilenmeye başladı. Kayınvalideme anlatınca, 'O senin babandır, iftira atma dedi' diyerek yaşadığı olayları dile getirdi.

 Ayşegül, eşinin şiddetinden korktuğu için yaşadıklarını anlatamadığını, başına gelenleri kayınvalidesine ve komşularına söylediğini onların da "Konuyu kapat bizi rezil etme" diyerek üstünü örtmeye çalıştıklarını ifade etti. Ayşegül sözlerine; "Kayınpederim, başkalarına anlatırsan seni öldürürüm dedi" şeklinde devam etti. Susma'da tüm Türkiye'nin önünde yaşadıklarını anlatan Ayşegül, başına gelenler hakkında tüm köyün bilgisi olduğunu da iddia etti.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır'ın da danışman olarak yer aldığı "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün saat 15.45'de canlı yayınla Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı
20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı
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