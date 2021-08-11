"Ece Üner ile Susma" da Serap'ın 3 yaşındaki kızı bulundu
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"Ece Üner ile Susma" da Serap'ın 3 yaşındaki kızı bulundu

'Ece Üner ile Susma' da Serap'ın 3 yaşındaki kızı bulundu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ece Üner ile Susma programının ilk yayın konuğu olan Serap Avcı, 3 yaşındaki kızı Belinay'ın şiddet gördüğü eski eşi Bayram tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Ece Üner ile Susma programının ilk yayın konuğu olan Serap Avcı, 3 yaşındaki kızı Belinay'ın şiddet gördüğü eski eşi Bayram tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Programın daha ikinci yayınında kaçırılan küçük kız Belinay bulundu.

Polis ekipleri, dün öğlen saatlerinde eski eş Bayram'ın Diyarbakır'daki evine baskın yaptı. Bayram'ın 25 Temmuz'da kaçırdığı 3 yaşındaki Belinay, annesi Serap Avcı'ya teslim edilmek üzere sosyal hizmetler tarafından götürüldü.

Uzman psikiyatrist  Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve  Av. Cengiz Hortoğlu'nun da danışman olarak yer aldığı "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün saat 16.00'da canlı yayınla Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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