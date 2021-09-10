"Ece Üner ile Susma" da falaka mağdurları konuştu
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"Ece Üner ile Susma" da falaka mağdurları konuştu

'Ece Üner ile Susma' da falaka mağdurları konuştu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kayseri'de gerçekleşen falaka olayı herkesi şoke etmişti.

Kayseri'de gerçekleşen falaka olayı herkesi şoke etmişti. Ece Üner'in sunumuyla gerçekleşen "Ece Üner ile Susma" bugün tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili mağdurlara ulaştı.

Kayseri'de bir kargo şirketinde çalışan Erkan isimli kişinin maddi durumu kötü olan kadınları bularak para karşılığı falakaya yatırdığı ortaya çıktı. Susma'nın ele aldığı falaka olayının gündeme gelmesini sağlayan mağdurlardan N.K. telefon bağlantısı gerçekleştirerek yaşadıklarını dile getirdi.

N.K., Erkan isimli kişinin kadınları 300 TL karşılığı falakaya yatırdığını, 1'den 100'e kadar saydırdığını, bu işi beş yıldır yaptığını ve bundan çok para kazandığını iddia etti. Mağdur N.K 2020 Aralık ayında eşinin desteği ile ilk kez savcılığa giderek Erkan isimli şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır'ın da danışman olarak yer aldığı "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün saat 15.45'te canlı yayınla Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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"Ece Üner ile Susma" da falaka mağdurları konuştu - Haberler Magazin
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