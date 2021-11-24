Ece Üner canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Acılı annenin feryatları program sunucusu Ece Üner'i ağlattı. Üner, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma bu defa bir annenin feryadıyla yankılandı. Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan E.V.'nin davasını Yargıtay, 'olası kastla öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Egemen'in 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Bugünkü duruşma da ise mahkeme heyeti sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışı soluğu Ece Üner ile Susma programında alan acılı anne, E.V'nin tutuklanmamasına ve çıkan karara tepki gösterdi. "Kızımın kalbi kaç gram, yüreği kaç gram ben biliyorum" dedi.

Stüdyo, verilen karara tepki gösteren annenin titreyen sesi ile yankılandı. Gözyaşlarına hakim olamayan programın sunucusu Ece Üner, "Sizin hiç kızınız öldü mü?" diyerek tüm yetkililere çağrıda bulundu. Acılı anne ve Ece Üner birbirlerine sarılarak dakikalarca ağladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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