Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil
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Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kanal D'de yeni program yapmaya başlayan Ece Üner'in tanıtımda kullandığı çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tanıtımdaki çığlıkla ilgili açıklama yapan Üner, çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait değil 25 Haziran'da eşi tarafından katledilen Yemen Akoda'nın kızına ait olduğunu söyledi.

Show TV Ana Haber Spikerliği'ni bırakarak Kanal D'de gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan sunucu Ece Üner'in "Susma" adlı programının tanıtımında kullandığı çığlık seslerinin, eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası, büyük eleştirilere neden oldu. Önceki gün sosyal medyada konuyla ilgili ağır eleştiriler alan Üner, sessizliğini bugün programında bozdu.

"SES, EMİNE BULUT'UN KIZINA AİT DEĞİL"

Tanıtımdaki seslerin, Emine Bulut'un değil 25 Haziran'da kocası tarafından katledilen Yemen Akoda'nın 25 yaşındaki kızına ait olduğunu belirten Üner, şunları söyledi:

"Ben size hep gerçeği söyleyeceğim dedim. Tanıtımın başındaki çığlıkla ilgili yanlışlar var. O küçük bir kızın çığlığı değil. Bir çocuk istismarı yoktu orada. Öncelikle şunu belirteyim, Emine Bulut'un kızını ben de takipteyim. Olayın başından beri takipteyim. Asla böyle bir şeye izin vermem. O çığlık benim için milattı.

"HABER SPİKERLİĞİNİ BIRAKMAMIN SEBEBİ"

O, benim haber spikerliği ceketimi çıkarmama neden olan çığlık. O çığlık, 25 Haziran'da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim."

Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil - Haberler Magazin
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