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Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor

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Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor

Derimod'un 2020 -2021 Sonbahar-Kış ayakkabı koleksiyonu lansmanı Cult Showroom'da Ece Sükan ev sahipliğinde tanıtıldı. Davete katılan oyuncu Ece Sükan, fit kalma sırrını ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Derimod Yönetim Kurulu üyeleri Sedef Orman ve Ali Zaim'in koleksiyonu anlattığı buluşmaya basın mensupları ve ünlü influencer'lar katılarak yeni sezon trendleri ve ayakkabı modelleriyle tanıştı.

Yeni ürün skalasında öne çıkan maskülen ayakkabılar, bot ve çizmeler metal aksesuarlar, ton in ton tokalar ve irili ufaklı zincirler dikkat çekiyor. Ürün gruplarında renkli tabanlar da karşımıza çıkıyorken, sade modelleri "pop renkler" ile modernize eden Derimod kadınını renkli bir sonbahar bekliyor.

Sezonda süet, vidala, nubuk gibi malzemelerin yanı sıra "mat deriler" ile farklı tonlarda modeller hazırlandı. Bu modeller daha çok düz tabanlı bot, chelsea, postal gruplarında uygulandı.

Daha önceki sezonlarda sadece siyah renkte koleksiyonda olan "Yağmur bot-çizme grubu " bu sezon rengarenk modeller ile sezondaki yerini aldı.

ECE SÜKAN "PANDEMİDE KENDİMİ SPORA VERDİM"

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Sükan, "Pandemide bol bol ciddi anlamda kendimi spora verdim. Tenis hayatımda hep devam ediyor. Sağlıklı besleniyorum ama kendimi cezalandırır gibi bir diyet hiçbir zaman yapmıyorum. Çünkü bu insanda psikolojik baskı yapıyor. Metabolizma açısından da şanslıyım. Bu yaz çok güzel geçti. Güneş, deniz yeni sezon için iyi bir enerji topladım" diye konuştu.

TATLI DA EKMEK DE YİYORUM

Burcu Esmersoy'un "21 yıldır ekmek yemiyorum" sözleri hatırlatıldığında Sükan, "Ben tatlı da seviyorum ekmeğin de sağlıklısını yemeye çalışıyorum" dedi.

Miss Turkey yarışmasında dereceye girenler hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirten Sükan,"Ben modelliği bıraktım. Anlamıyorum bazen hala model yazıyorlar. 15 yıldır modellik yapmıyorum. Sunuculuk, modayla ilgili projeler yapıyor, gazete yazılarımı yazıyorum. Sektörle ilgili yarışmaları bu yüzden takip edemiyorum" diyerek açıklık getirdi.

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Haber: Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor - Haberler Magazin
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