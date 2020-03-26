Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Bütün gününü evde geçiren Seçkin, can sıkıntısından yüzünü streç filme sardığı anları "Napıyorsunuz? Ben bugün de duruyorum" notuyla paylaştı.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 59 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gösteri dünyasının ünlü isimleri kendilerini karantinaya aldı. Ünlü isimler, karantina günlerinde en doğal hallerini sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Şarkıcı Ece Seçkin de tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için önlem amaçlı evde kendini karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini güldürdü.

"BEN BUGÜN DE DURUYORUM"

Can sıkıntısından yüzünü streç filmle sardığı anları yayınlayan Seçkin, paylaşımına "Napıyorsunuz? Ben bugün de duruyorum" notunu düştü.

Seçkin'in binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımını kısa bir süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.