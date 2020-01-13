Ece Seçkin başarısıyla hayranlık uyandırıyor

13.01.2020 03:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 03:41

Geçtiğimiz ay vizyona giren Charlie'nin Melekleri filminde Adeyyo şarkısı kullanılan Ece Seçkin, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Hollywood'ta kullanılan ilk Türkçe şarkı başarısına imza atmıştı. Şimdi ise Ece Seçkin'e bir başka Hollywood filminde kullanılmak üzere İngilizce bir şarkı seslendirme teklifi geldi. Seçkin, bu proje için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.



