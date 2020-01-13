Ece Seçkin başarısıyla hayranlık uyandırıyor
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Ece Seçkin başarısıyla hayranlık uyandırıyor

Güzel sesiyle bu yıla da damga vuran Ece Seçkin, başarı merdivenlerinde tırmanmaya devam ediyor

13.01.2020 03:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 03:41
Ece Seçkin başarısıyla hayranlık uyandırıyor

Geçtiğimiz ay vizyona giren Charlie'nin Melekleri filminde Adeyyo şarkısı kullanılan , Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'ta kullanılan ilk Türkçe şarkı başarısına imza atmıştı. Şimdi ise Ece Seçkin'e bir başka Hollywood filminde kullanılmak üzere İngilizce bir şarkı seslendirme teklifi geldi. Seçkin, bu proje için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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