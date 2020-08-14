Ece Seçkin Acayip İyi şarkısı sözleri! Ece Seçkin'in Acayip İyi şarkısı hem müziği hem de dansıyla sosyal medyanın gündemi oldu. Peki, Ece Seçkin Acayip İyi şarkısı sözleri nelerdir? İşte Ece Seçkin Acayip İyi şarkısı sözleri!

Ünlü popçu Ece Seçkin, Acayip İyi adlı şarkısı ile sosyal medyaya damga vurdu. Müziği ile beğeni toplayan Seçkin, Acayip İyi şarkısının dansıyla da ilgi odağı oldu.Peki, Ece Seçkin Acayip İyi şarkısı sözleri nelerdir?

ECE SEÇKİN ACAYİP İYİ ŞARKISI SÖZLERİ!

"Acayip İyi"

(Eyo!)

(Eyo!)

(Eyo!)

(Eyo!)

Anladım ki böylesiyle uğraşılmaz, beni aşar

(Gel otur da bi' zahmet sor "Sorun ne?" diye) (E-eyo!)

En sonunda bak ne oldu, aşkımı da ettin yalan

(Ne umdun buldun? Yani kimi koydun yerime) (E-eyo!)

Bile bile, göre göre susmaz artık içimdeki isyan

(Gel otur da bi' zahmet sor "Sorun ne?" diye) (E-eyo!)

Bu kalbi seninki ile kusura bakma yan yana koymam

(Şimdi lafı ben deyince oyun bozuldu) (E-eyo!)

Eyo!

Hadi ordan! Dinliyorsun zaten bi' yerinden

Ne o?

Ne üzüldün? Çok mu uzak kaldın dediğinden

Yalan sana dolanmadan

Lafı daha uzatmadan

Çok konuşma, sonunda sustururlar öyle

(Eyo!)

(Eyo!)

(Eyo!)

(Eyo!)

Anladım ki böylesiyle uğraşılmaz, beni aşar

(Gel otur da bi' zahmet sor "Sorun ne?" diye) (E-eyo!)

En sonunda bak ne oldu, aşkımı da ettin yalan

(Ne umdun buldun? Yani kimi koydun yerime) (E-eyo!)

Bile bile, göre göre susmaz artık içimdeki isyan

(Gel otur da bi' zahmet sor "Sorun ne?" diye) (E-eyo!)

Bu kalbi seninki ile kusura bakma yan yana koymam

(Şimdi lafı ben deyince oyun bozuldu) (E-eyo!)

Eyo!

Hadi ordan! Dinliyorsun zaten bi' yerinden

Ne o?

Ne üzüldün? Çok mu uzak kaldın dediğinden

Yalan sana dolanmadan

Lafı daha uzatmadan

Çok konuşma, sonunda sustururlar öyle

Gel bırak bu işleri sen

Acayip iyi bi' kafa bu, bak

"Gidiyorsun" diye bana hayat

Acayip iyi bi' kafa bu, bak

"Gidiyorsun" diye bana hayat

Eyo!

Hadi ordan! Dinliyorsun zaten bi' yerinden

Ne o?

Ne üzüldün? Çok mu uzak kaldın dediğinden

Yalan sana dolanmadan

Lafı daha uzatmadan

Çok konuşma, sonunda sustururlar öyle