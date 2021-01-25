Ece Ronay - Karamela şarkı sözleri! 'Karamela' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ece Ronay'ın yeni şarkısı Karamela çıktı. Çıktığı andan itibaren binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ece Ronay - Karamela şarkısının sözleri nelerdir? Karamela şarkı sözleri nedir?
Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Peki, Karamela şarkı sözleri nedir, nelerdir?
ECE RONAY - KARAMELA ŞARKI SÖZLERİ
ımm karamela
ımm dans et karamela
söyle bana hangisi bela
sahte hep onlar vallaha billaha
seversin anlat yalanı ya
boş çene yapıyor hepsi palavra
Işığı sondur başımı döndür
Kışıma yaz gibi ol ateşi söndür
Bu gece dört yanı kapladı yangın
Alevin orta yerinde çatladı gönlüm
Çek bir nefes gülücek geçicek
Düşücekmi yine elini çek benim hep
Ericek biticekrezil oldu o peh
Çok bekledim artık laf demeden
Kol bostanı sarmala kankine ver
Tekmele önündeki deh demeden
hep geriden seyret dertlen hemen
Yok gibi boş kimi fos dibi
Paranoya özgüven eksikliği
Stresli keşlerin eteklisi beybisi
prim yapıp adımla deliriyo birileri
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Ee naber tanıyor gibiyim
Sabah ışığında kaybolur izimiz
Işıl ışıl heryer yaz günü gibiyiz
Ne diyim daha yeni başladık hadi
Destur çek kafein içi Jack
oda yine benim gibi olmak isticek
Denicek denicek beceremicek
Yine bticek yeniden sevicek
Gözü görmediği kadına dertlenicek
Deli gibi içip volume açıp ericek
Eli çek duygusal olup hallenicek
Ouw lego devriliyor beton
Aminoasit iyi ama beynide erorr
Kimine meteor kimine detox
beni taşlayıp hasetle çatlıyo keko
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Karamela şarkısı 22 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkı şuanda 1.5 milyon izlenmeye ve 95 bin beğeniye sahiptir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ece Ronay – Karamela
Söz & Müzik: Hakan Gülbiten (Harfe)
Aranje: Fırat Deniz Haznedaroğlu
Yönetmen: Serdar Börcan
Yapım: Locca Records
Yapımcı: Ömer Faruk Ciğer, Ersin Özel
Bağlama: Çağlar Haznedaroğlu
Mix: Utku Ünsal
Mastering: Emre Kıral
Uygulayıcı Yapımcı: Didem Behice Koçman
Kamera Asistanı: Emrecan Abanus
Focus: Doğaç Tuncel
Işık Şefi: Gökhan Calp
DOP: Onur Cabi
Işık Asistan: Recep Akağlar, Batuhan İmraklı
Sanat Yönetmeni: Mustafa Andıbay
Styling: Mücahit Çerkezoğlu
Prodüksiyon: Mustafa Yardıç
Dansçı: Kardelen Aydemiz, Abdurrahman Armağan
Misafir Oyuncu: Tuğçe Özer, Nida Şahin, Ayşe Aksoy
Prodüksiyon Amiri: Berat Göktuğ Erarslan
Kuaför: Elif Demir, Buse Şimşek, İlker Şimşek,
Kuaför Asistan: Meryem Cengiz, Aziz Varer
Grafik Tasarım: Kübra Mutlu
İçerik Yöneticisi: Emrah Alsan
Plato: Joker DFilm Studios
VIP Araç: Mesut Duman
Ulaşım: Özkan İdekçi