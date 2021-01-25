Ece Ronay - Karamela şarkı sözleri! 'Karamela' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ece Ronay'ın yeni şarkısı Karamela çıktı. Çıktığı andan itibaren binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ece Ronay - Karamela şarkısının sözleri nelerdir? Karamela şarkı sözleri nedir?

Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Peki, Karamela şarkı sözleri nedir, nelerdir?

ECE RONAY - KARAMELA ŞARKI SÖZLERİ

ımm karamela

ımm dans et karamela

söyle bana hangisi bela

sahte hep onlar vallaha billaha

seversin anlat yalanı ya

boş çene yapıyor hepsi palavra

Işığı sondur başımı döndür

Kışıma yaz gibi ol ateşi söndür

Bu gece dört yanı kapladı yangın

Alevin orta yerinde çatladı gönlüm

Çek bir nefes gülücek geçicek

Düşücekmi yine elini çek benim hep

Ericek biticekrezil oldu o peh

Çok bekledim artık laf demeden

Kol bostanı sarmala kankine ver

Tekmele önündeki deh demeden

hep geriden seyret dertlen hemen

Yok gibi boş kimi fos dibi

Paranoya özgüven eksikliği

Stresli keşlerin eteklisi beybisi

prim yapıp adımla deliriyo birileri

-

Ee naber tanıyor gibiyim

Sabah ışığında kaybolur izimiz

Işıl ışıl heryer yaz günü gibiyiz

Ne diyim daha yeni başladık hadi

Destur çek kafein içi Jack

oda yine benim gibi olmak isticek

Denicek denicek beceremicek

Yine bticek yeniden sevicek

Gözü görmediği kadına dertlenicek

Deli gibi içip volume açıp ericek

Eli çek duygusal olup hallenicek

Ouw lego devriliyor beton

Aminoasit iyi ama beynide erorr

Kimine meteor kimine detox

beni taşlayıp hasetle çatlıyo keko

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Karamela şarkısı 22 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkı şuanda 1.5 milyon izlenmeye ve 95 bin beğeniye sahiptir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ece Ronay – Karamela

Söz & Müzik: Hakan Gülbiten (Harfe)

Aranje: Fırat Deniz Haznedaroğlu

Yönetmen: Serdar Börcan

Yapım: Locca Records

Yapımcı: Ömer Faruk Ciğer, Ersin Özel

Bağlama: Çağlar Haznedaroğlu

Mix: Utku Ünsal

Mastering: Emre Kıral

Uygulayıcı Yapımcı: Didem Behice Koçman

Kamera Asistanı: Emrecan Abanus

Focus: Doğaç Tuncel

Işık Şefi: Gökhan Calp

DOP: Onur Cabi

Işık Asistan: Recep Akağlar, Batuhan İmraklı

Sanat Yönetmeni: Mustafa Andıbay

Styling: Mücahit Çerkezoğlu

Prodüksiyon: Mustafa Yardıç

Dansçı: Kardelen Aydemiz, Abdurrahman Armağan

Misafir Oyuncu: Tuğçe Özer, Nida Şahin, Ayşe Aksoy

Prodüksiyon Amiri: Berat Göktuğ Erarslan

Kuaför: Elif Demir, Buse Şimşek, İlker Şimşek,

Kuaför Asistan: Meryem Cengiz, Aziz Varer

Grafik Tasarım: Kübra Mutlu

İçerik Yöneticisi: Emrah Alsan

Plato: Joker DFilm Studios

VIP Araç: Mesut Duman

Ulaşım: Özkan İdekçi