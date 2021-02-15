Ece Mumay İsmail YK Dokuz Mevsim şarkı sözleri
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Ece Mumay İsmail YK Dokuz Mevsim şarkı sözleri

15.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:27
Ece Mumay İsmail YK Dokuz Mevsim şarkı sözleri

Şarkılarıyla uzun süre adından bahsettiren bir isim olan İsmail YK, yeni nesil sanatçılardan Ece Mumay ile yaptığı düet ile Youtube Trendlerdeki yerini aldı. Biz de sizler için Ece Mumay İsmail YK Dokuz Mevsim şarkı sözlerini derledik.

ECE MUMAY İSMAİL YK DOKUZ MEVSİM ŞARKI SÖZLERİ

Delice severdik birden ayrildik

Sebebi dil yarasi barismamiz imkansiz

Saçinin teline bir dokuna bilsem

O günlere yeniden baslamamiz imkansiz

gülüm inan imkansiz

Dokuz mevsim beraberdik simdi ayrildik

Hem aglardik hem gülerdik Simdi el olduk

Dokuz mevsim beraberdik birden ayrildik

Hem islanir hem gülerdik simdi el olduk

Olmuyuor olmuyor sensiz

Hiç olmuyor denedim olmuyor

Giderim uzaklara tek basimayim

Geri dönülmuyor

Delice severdik birden ayrildik

Sebebi dil yarasi barismamiz imkansiz

Saçinin teline bir dokuna bilsem

O günlere yeniden baslamamiz imkansiz

Cok uzaksin dayanamam yanmisim inan

Bir ömür gormesemde seni unutamam

Dokuz mevsim beraberdik simdi ayrildik

Hem aglardik hem gülerdik Simdi el olduk

Dokuz mevsim beraberdik birden ayrildik

Hem islanir hem gülerdik simdi el olduk

Olmuyuor olmuyor sensiz

Hiç olmuyor denedim olmuyor

Giderim uzaklara tek basimayim

Geri dönülmuyor

Söz : İsmail YK

Müzik: İsmail YK

Düzenleme: Semih Gönder

Yönetmen: Enes Bilal Taşçı

Kayıt & Mix : Semih Gönder

Master : Emre Kıral

Klarnet : Ergün Şenlendirici

Çelik Telli Gitar : Semih Gönder

Elektrik Gitar : Semih Gönder

Klip Yapım : Honeybee İstanbul/ Eylem Şirin

Koordinatör : Bilal Menteş

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