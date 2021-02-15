Ece Mumay İsmail YK Dokuz Mevsim şarkı sözleri
Şarkılarıyla uzun süre adından bahsettiren bir isim olan İsmail YK, yeni nesil sanatçılardan Ece Mumay ile yaptığı düet ile Youtube Trendlerdeki yerini aldı. Biz de sizler için Ece Mumay İsmail YK Dokuz Mevsim şarkı sözlerini derledik.
ECE MUMAY İSMAİL YK DOKUZ MEVSİM ŞARKI SÖZLERİ
Delice severdik birden ayrildik
Sebebi dil yarasi barismamiz imkansiz
Saçinin teline bir dokuna bilsem
O günlere yeniden baslamamiz imkansiz
gülüm inan imkansiz
Dokuz mevsim beraberdik simdi ayrildik
Hem aglardik hem gülerdik Simdi el olduk
Dokuz mevsim beraberdik birden ayrildik
Hem islanir hem gülerdik simdi el olduk
Olmuyuor olmuyor sensiz
Hiç olmuyor denedim olmuyor
Giderim uzaklara tek basimayim
Geri dönülmuyor
Delice severdik birden ayrildik
Sebebi dil yarasi barismamiz imkansiz
Saçinin teline bir dokuna bilsem
O günlere yeniden baslamamiz imkansiz
Cok uzaksin dayanamam yanmisim inan
Bir ömür gormesemde seni unutamam
Dokuz mevsim beraberdik simdi ayrildik
Hem aglardik hem gülerdik Simdi el olduk
Dokuz mevsim beraberdik birden ayrildik
Hem islanir hem gülerdik simdi el olduk
Olmuyuor olmuyor sensiz
Hiç olmuyor denedim olmuyor
Giderim uzaklara tek basimayim
Geri dönülmuyor
Söz : İsmail YK
Müzik: İsmail YK
Düzenleme: Semih Gönder
Yönetmen: Enes Bilal Taşçı
Kayıt & Mix : Semih Gönder
Master : Emre Kıral
Klarnet : Ergün Şenlendirici
Çelik Telli Gitar : Semih Gönder
Elektrik Gitar : Semih Gönder
Klip Yapım : Honeybee İstanbul/ Eylem Şirin
Koordinatör : Bilal Menteş