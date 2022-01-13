Dizi severler tarafından merak edilen isimler arasında Ece İrtem geliyor. Peki, Ece İrtem kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece İrtem'in hayatı, kariyeri ve biyografisi! İşte detaylar...

ECE İRTEM KİMDİR?

14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera/ Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul'a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi'den eğitim aldı.

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 Sivas doğumludur. Yaşar Üniversitesi mezunu Ece İrtem buradan 3. lükle mezun olmuştur. Okul yaşamında birçok değerli sanatçılarla çalışmıştır.

Ece İrtem ilk olarak 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde oynadı. Ardından birçok kaliteli yapımlarda rol alan Ece İrtem şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Mahkum dizisinde Ferda karakterini canlandırıyor. Ece İrtem, 1.70 metre boyunda, 53 kg ve Oğlak burcudur.

ECE İRTEM'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Mahkum (Ferda, 2021-2022)

Zengo (Menkıbe, 2020)

Bay Yanlış (Gizem Sezer, 2020)

Yeni Gelin (Afet Bozok, 2017-2018

Payitaht Abdülhamid (Robina, 2018)

Kertenkele Yeniden Doğuş (Nurhayat, 2016)

Paramparça (2015)

Şeref Meselesi (2014)

O Hayat Benim (2014)

Kaçak Gelinler (2014)

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