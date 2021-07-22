Ece Filiz kimdir? Ece Filiz kaç aşında, nereli? Ece Filiz biyografisi!
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Ece Filiz kimdir? Ece Filiz kaç aşında, nereli? Ece Filiz biyografisi!

Ece Filiz kimdir? Ece Filiz kaç aşında, nereli? Ece Filiz biyografisi!
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Ekran severler tarafından özellikle Akasya Durağı isimli dizide Arif'in sevgilisi Merve karakteri ile tanınmıştır. Peki, Ece Filiz kimdir? Ece Filiz kaç aşında, nereli? Ece Filiz mesleği nedir? Ece Filiz hayatı ve biyografisi nedir?

Akasya Durağı dizisinden sonra 2013 yılında Şipşak Anadolu isimli sinema filminde rol almıştır. Oyunculuk ve modelliğin yanı sıra bir dönem Number 1 ve Fashion Tv gibi kanallarda sunucu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Günümüzde dj, sunucu, oyuncu ve model olarak kariyerini sürdürmektedir. Peki, Ece Filiz kimdir? Ece Filiz kaç aşında, nereli? Ece Filiz mesleği nedir? Ece Filiz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ECE FİLİZ KİMDİR?

1985 yılında dünyaya gelmiştir. Ekran severler tarafından özellikle Akasya Durağı isimli dizide Arif'in (Timur Acar) sevgilisi Merve karakteri ile tanınmıştır.

7 yaşından itibaren dans etmeye ve tiyatro eğitimi almaya başlayan Ece Filiz Ortaokul döneminde Amerika'ya gitmiş ve Chicago Şehir tiyatrosunda eğitim programlarına katılmıştır.

1999 senesinde Amerika'da düzenlenen Elite Model Look yarışmasına katılan Ece Filiz birinci olmuş yarışmadan sonra 3 sene dans, zerafet ve modellik eğitimi almıştır.

Lise döneminde tekrar Türkiye'ye dönüş yaparak, İzmir Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için tekrar Amerika'ya gitmiş ve Televizyon Sinema ve Uluslararası İlişkiler üzerine lisans yapmıştır. Dünyaca ünlü model Paris Hilton'a benzetilen güzel oyuncu aslen 1985 İzmir doğumludur.

Akasya Durağı dizisinden sonra 2013 yılında Şipşak Anadolu isimli sinema filminde rol almıştır. Oyunculuk ve modelliğin yanı sıra bir dönem Number 1 ve Fashion Tv gibi kanallarda sunucu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Günümüzde dj, sunucu, oyuncu ve model olarak kariyerini sürdürmektedir.

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Ece Filiz kimdir? Ece Filiz kaç aşında, nereli? Ece Filiz biyografisi! - Haberler
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