Ece Erken: Sırtımda bardak kırdılar
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Ece Erken: Sırtımda bardak kırdılar

Ece Erken: Sırtımda bardak kırdılar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Erken dün 'Beyaz Magazin'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: "2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik. Saat 20.00'de gittiğimiz mekanda, 23.00'te yemek servisi yapıldı.

Erken dün 'Beyaz Magazin'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: "2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik. Saat 20.00'de gittiğimiz mekanda, 23.00'te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce 'Bu dolandırıcılık değil mi?' dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikayetçi olduk."

ECE ERKEN TOKAT ATTI

Olayın yaşandığı mekanın sahibi Aleyna Çavuşoğlu ise UçanKuş TV'de yayınlanan 'Canlı Masa' programına bağlanarak Ece Erken'in kendisini sakinleştirmeye çalışan 55 yaşındaki kadına tokat attığını iddia etti.

GAME OF THRONES SAHNESİ GİBİ

Bu çok konuşulan olayı Kelebek yazarı Orkun Ün yazdı:

Canlı müzik mekanlarının 'hal-i pürmelal'i

Hafta sonu Yıldız Tilbe'nin sahneye çıktığı Bodrum Yalıkavak'taki Mücver adlı mekan karıştı. Ama ne karışmak!

Tilbe şarkısını söylerken yüzlerce tabağın havada uçuştuğu bir görüntü izledim.

O sırada birinin sandalye fırlattığını, bir başkasının çatalla yan masaya koştuğunu gördüm.

Sanırsınız "Game of Thrones" sahnesi...

Arkadaşlar ne yapıyorsunuz?

Bu mu eğlence?

Mekan olaylar sonrası bir açıklama yaptı yapmasına ama o açıklama bir 'nefret bildirisi'ydi bana göre.

Peki sayın mekan yetkilileri;

O akşam kapınızda duran valelerin alkollü olduklarını biliyor muydunuz?

Kaç arabayı sahibine teslim edemediler haberiniz var mı?

Benim var.

Bakın sayın mekan yetkilileri;

Müşteri diye içeriye aldığınız kişileri seçmezseniz...

 -Belinde silahla gezenleri alkollü mekana buyur ederseniz...

Garsonlarınızın 'müşteriden ne koparsam kar' mantığının önüne geçmezseniz...

Uçuk fiyatlarla kalitesiz bir hizmet verirseniz...

Ve...

00.00'da bitirmeniz gereken müziği gece 1, hatta 2'ye kadar sürdürürseniz...

Bu yaşanan çirkin olaylara asla engel olamaz ve zamanla buharlaşıp yok olursunuz...

Kaynak: Hürriyet

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