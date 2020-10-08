Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Ece Erken ile görüntülendiği için sinirlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, basın mensuplarının üzerine yürüyerek "Sizinle hesaplaşacağız. O fotoğrafları silmeyin de bakalım ne oluyor" deyip tehdit etti. Ece Erken ise tepki çeken konu hakkında konuşarak sevgilisini savundu.

Ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün Nişantaşı'nda kuaföre giderken basın mensuplarıyla karşılaştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisi hakkındaki sorulara "Ben çok mutluyum" yanıtını veren Ece Erken, sevgilisinin geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmesi hakkında ne düşündüğü sorulunca ilginç bir yanıt verdi: "Ne tehdidi? Avukat tehdit eder mi! Fotoğraf çekerken izin almadıkları için sadece kızdı."

BASIN MENSUPLARININ ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 hafta önce Nişantaşı'ndaki bir kafede buluşmuştu. Romantik anlar yaşayan çiftten Erken, elini sevgilisinin omzuna atmıştı. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak ortalığı karıştırmıştı. "Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehditler savurmuştu.

Kaynak: Hürriyet