Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu

08.10.2020 07:54 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:34
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Ece Erken ile görüntülendiği için sinirlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, basın mensuplarının üzerine yürüyerek "Sizinle hesaplaşacağız. O fotoğrafları silmeyin de bakalım ne oluyor" deyip tehdit etti. Ece Erken ise tepki çeken konu hakkında konuşarak sevgilisini savundu.

Ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün Nişantaşı'nda kuaföre giderken basın mensuplarıyla karşılaştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisi hakkındaki sorulara "Ben çok mutluyum" yanıtını veren Ece Erken, sevgilisinin geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmesi hakkında ne düşündüğü sorulunca ilginç bir yanıt verdi: "Ne tehdidi? Avukat tehdit eder mi! Fotoğraf çekerken izin almadıkları için sadece kızdı."

BASIN MENSUPLARININ ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 hafta önce Nişantaşı'ndaki bir kafede buluşmuştu. Romantik anlar yaşayan çiftten Erken, elini sevgilisinin omzuna atmıştı. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak ortalığı karıştırmıştı. "Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehditler savurmuştu.

Ece Erken sevgilisi savundu: Avukat tehdit eder mi!
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Erkan Kandemir
Magazin Ezgi Mola Caner Cindoruk Aslıhan Gürbüz Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Eddie Newton Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Milli Rusya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 09:36:48. #1.15#
title