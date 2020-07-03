Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Ece Erken, ayrılık kararı aldığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı. Birlikte tatile çıkan ikili, denizde öpüşürken görüntülendi.

Şafak Mahmutyazcıoğlu 2 çocuğunun annesi olan eşi ile evliliğini bitirmeden Ece Erken ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili, kısa bir ayrılık döneminin ardından yeniden barıştı. İlişkilerine ikinci bir şans veren çift, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Habertürk'te yer alan habere göre: Erken, geçtiğimiz ay eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da aşka geldi. Cennet Koyu'nda denize giren aşıklar, birbirlerine şakalar yaptı. Denizde romantik anlar yaşayan çift, bir ara öpüşürken yakalandı.

İkili, bir süre sonra da akşam yemeği için, Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinden botla ayrıldı.