Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? Ece Erken biyografisi!
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Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? Ece Erken biyografisi!

Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? Ece Erken biyografisi!
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ATV'de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı. Peki, Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? Ece Erken mesleği nedir?

Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynayan Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? Ece Erken mesleği nedir? Ece Erken hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken (d. 11 Mayıs 1978, Çorlu), Türk sunucu ve oyuncu.

Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star TV'de başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

ATV'de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv'de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı.

FİLMOGRAFİSİ

1999 Nilgün Nilgün Başrol Oyuncusu

2002 Aşk ve Gurur Ahu Başrol Oyuncusu

2003 Lise Defteri Nil Başrol Oyuncusu

Program

2008 Mavi Şeker Sunucu Kanal, ATV

2009 En Beyaz Geceler Sunucu Kanal, ATV

2010 Aç Aç Kazan Sunucu Kanal, FOX TV

2011 Hayata Gülerken Sunucu Kanal, KanalTürk

2014 Tatlım Benim Sunucu Kanal, Beyaz TV

2017 İyi Fikir Sunucu Kanal, TRT 1

2018 Söylemezsem Olmaz Sunucu Kanal, Beyaz TV

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Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? Ece Erken biyografisi! - Haberler
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