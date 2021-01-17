Ece Erken'in aşk bilmecesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ece Erken'in aşk bilmecesi

17.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:50
Ece Erken'in aşk bilmecesi

Ece Erken, yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldıktan sonra "Artık aşk yok kariyer odaklı olacağım" açıklamasını yaptı. Ancak ünlü sunucu ile avukat yeniden barıştı

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre Ece Erken'in çalkantılı aşk hayatında sular durulmuyor. Bir dönem ekranda ahlak bekçiliği yapan ünlü sunucu, geçen yıl evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise ikili yollarını ayırdı. Erken, ayrılık sonrası iş hayatına odaklanacağını açıkladı. Ünlü sunucu, "Artık aşk hayatımla gündeme gelmek istemiyorum kariyer odaklı olacağım" ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamanın tam tersi bir gelişme yaşandı. İkili, buzları eritti ve aşka devam kararı aldı. Önceki gün Dolmabahçe'de baş başa görülen ikilinin, tepkilerden korktukları için barışmayı şimdilik gizlediği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Jennifer Lopez Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı İsmail Kartal Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ece Erken'in aşk bilmecesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 17:52:33. #1.14#
title