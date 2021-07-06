Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli? Ece Çeşmioğlu biyografisi!

Çocuk oyuncu olarak ekran hayatına başlayan Ece Çeşmioğlu rol aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli? Ece Çeşmioğlu mesleği nedir? Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli? Ece Çeşmioğlu mesleği nedir? Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu (d. 26 Kasım 1990), Türk oyuncudur.

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat vermişti.

"İçim dışım birdir aslında. Oynamam. Doğalım. Bu rol yaparken de yakalamaya çalıştığım bir durum. Doğallık ve samimiyet… Neysem, o olmak. Fazlası değil" sözleri ile kendini tanımlayan 28 yaşındaki Ece Çeşmioğlu, 1.63 metre boyunda, 52 kilo ve Yay burcudur.

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon dizileri;

• Çocuklar Duymasın (2002)

• Çocuğun Var Derdin Var (2004)

• Nehir (2005)

• Gümüş (2005) - Hilal

• İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman[1]

• Eyvah Halam (2008) - Asya

• Firar (2011-2012) - Bahar[2]

• Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça

• Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz[3]

• Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy

• Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan

• Yüz Yüze (2017) - Zeynep

• Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren

• Söz (2018-2019) - Melisa Yılmaz

• Tutunamayanlar (2020) - İrem

Sinema;

• Ev (2009)

• Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - 2020

• Geçen Yaz - 2021