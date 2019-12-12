: ECB Başkanı Lagarde'dan "analizler parasal desteğin gerektiğini gösteriyor" açıklaması

12.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:17

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, düzenli olarak gerçekleştirdikleri ekonomik analizler gereği bugün faizleri sabit tutma kararı aldıklarını belirterek, "Analizlerimizden gelen sonuçlar, büyük oranda parasal desteğin gerektiğini göstermektedir." dedi.

Lagarde, ECB Başkanı olarak bankanın yönetim konseyi toplantısına ilk kez katılmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide istikrara yönelik bazı sinyaller olduğunu belirten Lagarde, enflasyon görünümün bastırılmış durumda olduğunun ve bu konudaki gelişmelerin yakından takip edileceğinin altını çizdi.

Lagarde, "Enflasyon görünümünün yüzde 2 seviyesine gelene kadar faizlerin olabildiğince düşük tutulmasını ve aylık 20 milyar avroluk varlık alımlarının gerekli olduğu kadar devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Önümüzdeki dönemlerde Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin elverişli finansal ortam, istihdam, ücretler ve teşviklerle desteklenmesinin beklendiğine işaret eden Lagarde, "Bu süreç yavaş olacaktır." dedi.

ECB Başkanı Lagarde, zayıf kalan ticaretin ve küresel belirsizliğin yatırımları sınırladığını vurgulayarak, bununla birlikte Avro Bölgesi'nde hizmet ve inşaat sektörünün dirençli kaldığını kaydetti.

Bankanın bu yıl Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye revize ettiğini bildiren Lagarde, gelecek yıl içinde büyüme tahmininde riskler aşağı yönlü olduğu için yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e çekildiğini kaydetti.

Orta vadede enflasyonun artmasının beklendiğini ifade eden Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisinin bu yıl yüzde 1,2'de kaldığını ve 2020 için ise yüzde 1'den yüzde 1,1 yükseltildiğini belirtti.

Lagarde, enflasyonu artırmak için önemli ölçüde teşviklerin gerektiğine işaret ederek, Avro Bölgesi'nde hükümetlerin, ekonomilerin uzun vadeli büyüme potansiyellerini artırması gerektiğini fakat borç seviyesi yüksek ülkelerin ihtiyatlı mali politikalar izlemesi gerektiğini vurguladı.

Düzenli olarak gerçekleştirdikleri ekonomik analizler gereği bugün faizleri sabit tutma kararı aldıklarını bildiren Lagarde, "Analizlerimizden gelen sonuçlar, büyük oranda parasal desteğin gerektiğini göstermektedir." dedi.

"Burada kendim olacağım"

"Stratejik yeniden gözden geçirmenin çok kapsamlı olması gerekir," diyen Lagarde, gözden geçirmenin çerçevesinin tamamlanmamış olduğunu ve bunun için akademisyenlere ve sivil toplama danışacaklarını söyledi.

Lagarde, "Planım, stratejik yeniden gözden geçirmeyi Ocak 2020'de başlatmaktadır. Hedefimiz 2020'nin sonunda bunu bitirmektir." dedi.

Christine Lagarde, ECB'nin uyguladığı para politikasının "yan etkilerinin" farkında olduklarını anlatarak, "Yan etkileri izlemeye genişleterek devam edeceğiz." dedi.

Lagarde, her başkanın kendine has iletişim tarzı olduğunu belirterek, "Sizler (gazetecilere) karşılaştırma yapmayı seversiniz... Hiçbir şeyi fazlasıyla yorumlamayın ve karşılaştırmayın. Burada kendim olacağım." diye konuştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni başkan Christine Lagarde başkanlığındaki ilk toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Kaynak: AA

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