Ebubekir Sifil kimdir, nereli, kaç yaşında? Ebubekir Sifil eserleri

30.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:45

Ebubekir Sifi, Rektör Suat Cebeci ile yaşadığı diyalog sonrasında kimdir merak ediliyor. Kars'da doğan Sifil, birçok dergi çıkardı, editörlük yaptı. Ebubekir Sifil kaç yaşında, nereli? İşte, Ebubekir Sifil hakkında merak edilenler…

EBUBEKİR SİFİL KİMDİR?

Yazar Sifil, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1960 yılında dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Sarıkamış'ta, lise eğitimini ise Kars İmam-Hatip Lisesi'nde yaptı. 1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne girdi. Buradan 1980 yılında ayrılarak Ankara Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na gitti. 1984-1985 öğretim yılında bu okulun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1986 yılına kadar serbest çalışan Ebubekir Sifil, Arapça mütercimlik yaptı. 1989 yılından 1993 yılı sonuna kadar Türkiye Diyanet Vakfı'nda yayın editörlüğü yaptı. 1980 yılından 1993 yılına kadar yazdığı şiirler Mavera, Dergâh, Yedi İklim, İslâmî Edebiyat, Kayıtlar, Güneysu dergilerinde yayımlandı. 1993-1996 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, 1998-1999 arasında ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Ardından buradaki görevlerinden ayrıldı.

DERGİ VE GAZETELERDE YAZIYOR

Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki Yüksek Lisansını 1996 yılında bitiren Sifil, doktora eğitimini sürdürüyor. 1999-2000 arası Yeni Mesaj gazetesinde yazılar yazdı. 2000 yılından bu yana yazılarına Millî Gazete'de yer verdi ve Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Girişim, Kitap Dergisi, İlim ve Sanat, Bilgi ve Hikmet, İslamî Araştırmalar, İslami Edebiyat, Beyan, Altınoluk, Semerkand gibi dergilerde 1989 yılından itibaren yazıları yayımlandı.

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ'NDE YAZILARI YER ALIYOR

Arapça'dan yaptığı bir çeviri Risale Yayınları arasında İhtilaftan Rahmete adıyla 1989'da yayınlandı. Çalışmanın ikinci baskısı "Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar adıyla" yer aldı. Günümüzde 22 ciltlik İ'lâu's-Sünen'in çevirisi üzerinde çalışıyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çıkarılan İslam Ansiklopedisi'ne madde telif etmektedir.

Ebubekir Sifil, evli ve 2 çocuk babasıdır.