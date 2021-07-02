EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI

EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da bulunan Ebu Şeybe El-Hudri'nin türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı.

EYÜPSULTAN'da bulunan Ebu Şeybe El-Hudri'nin türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı.

Ebu Şeybe El-Hudri'nin Eyüpsultan Hacı Hüsrev Park İçi Yolu'nda bulunan türbesi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün saat 14.00'te açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

TEKRARDAN ŞEHRİMİZİN HEMŞERİLERİMİZİN ZİYARETİNE ARZ EYLEDİK

Vali Yerlikaya, İstanbul'umuzda meftun 29 sahabemiz var. Bunlardan ikisinin kabristanıyla ilgi yeri biliyoruz. Eyüp El Ensari hazretleri ile Ebu Şeybe El-Hudri hazretleri az önce türbede vazifemizi yaptık. Fatiha hediye eyledik. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın mihmandarlığında İstanbul Valiliği olarak restorasyonu tamamladık ve tekrardan şehrimizin hemşerilerimizin ziyaretine arz eyledik. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum tabi ama marifet iltifata tabi. Ben kıymetli bakan yardımcımızın şahsında Kültür ve Turizm bakanımıza ve bakanlığımıza İl Kültür müdürümüze teşekkür ediyorum dedi.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜT KARDEŞİ OLDUĞUNA DAİR RİVAYETLER VAR

Restorasyonu tamamlanan türbe hakkında bilgi veren İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Ebu Şeybe El-Hudri'nin kaynaklarda verilen bilgilere göre, sahih hadis rivayet eden sahabelerden bir tanesiydi. Peygamber efendimizin süt kardeşi olduğuna dair rivayetler var. 85- 90 yaşlarında, peygamber efendimizin İstanbul fethedilecek müjdesine nail olmak için 667'de başlayan seferlere katılmış bir sahabemizdir. İslam kaynaklarına göre ilk sefere katılan 50 sahabe içinden şehit olduğu bilinen iki sahabeden biridir. Kaynaklarda, bu bölgeye sahabeler haziresi denilmektedir. Savaşın yoğun olduğu bir bölge ve sahabelerin birçoğunun burada şehit olarak defnedildiği ifade ediliyor. Bu türbe Eyüp Sultan Türbesi gibi Fatih döneminde inşa ediliyor. dedi.

EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI
EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI
EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI
EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı
Oyuncu Deniz Çakır 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan beraat etti
Oyuncu Deniz Çakır "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan beraat etti
Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Şeyma Subaşı İbrahim Selim Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Metin Oktay Burak Elmas Emre Kocadağ Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:26:22. #1.15#

title