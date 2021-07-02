EBU ŞEYBE EL-HUDRİ'NİN TÜRBESİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI

EYÜPSULTAN'da bulunan Ebu Şeybe El-Hudri'nin türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı.

EYÜPSULTAN'da bulunan Ebu Şeybe El-Hudri'nin türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı.

Ebu Şeybe El-Hudri'nin Eyüpsultan Hacı Hüsrev Park İçi Yolu'nda bulunan türbesi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün saat 14.00'te açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

TEKRARDAN ŞEHRİMİZİN HEMŞERİLERİMİZİN ZİYARETİNE ARZ EYLEDİK

Vali Yerlikaya, İstanbul'umuzda meftun 29 sahabemiz var. Bunlardan ikisinin kabristanıyla ilgi yeri biliyoruz. Eyüp El Ensari hazretleri ile Ebu Şeybe El-Hudri hazretleri az önce türbede vazifemizi yaptık. Fatiha hediye eyledik. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın mihmandarlığında İstanbul Valiliği olarak restorasyonu tamamladık ve tekrardan şehrimizin hemşerilerimizin ziyaretine arz eyledik. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum tabi ama marifet iltifata tabi. Ben kıymetli bakan yardımcımızın şahsında Kültür ve Turizm bakanımıza ve bakanlığımıza İl Kültür müdürümüze teşekkür ediyorum dedi.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜT KARDEŞİ OLDUĞUNA DAİR RİVAYETLER VAR

Restorasyonu tamamlanan türbe hakkında bilgi veren İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Ebu Şeybe El-Hudri'nin kaynaklarda verilen bilgilere göre, sahih hadis rivayet eden sahabelerden bir tanesiydi. Peygamber efendimizin süt kardeşi olduğuna dair rivayetler var. 85- 90 yaşlarında, peygamber efendimizin İstanbul fethedilecek müjdesine nail olmak için 667'de başlayan seferlere katılmış bir sahabemizdir. İslam kaynaklarına göre ilk sefere katılan 50 sahabe içinden şehit olduğu bilinen iki sahabeden biridir. Kaynaklarda, bu bölgeye sahabeler haziresi denilmektedir. Savaşın yoğun olduğu bir bölge ve sahabelerin birçoğunun burada şehit olarak defnedildiği ifade ediliyor. Bu türbe Eyüp Sultan Türbesi gibi Fatih döneminde inşa ediliyor. dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı