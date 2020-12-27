Ebru Yaşar: İbrahim Tatlıses ile 15 sene sonra barıştık!
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Ebru Yaşar: İbrahim Tatlıses ile 15 sene sonra barıştık!

27.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 08:39
Ebru Yaşar: İbrahim Tatlıses ile 15 sene sonra barıştık!

"Ebru Yaşar'la Yılbaşı Özel" programı için Maslak Radisson Blu Otel'de kamera karşısına geçen şarkıcı, çekimlerden önce soruları yanıtladı.

"Ebru Yaşar'la Yılbaşı Özel" programı için Maslak Radisson Blu Otel'de kamera karşısına geçen şarkıcı, çekimlerden önce soruları yanıtladı. "İbo Show"a konuk olan Yaşar, şöyle konuştu: "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama o küskünlüğe son verdik."

Yıllar önce katıldığı bir programda İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Ebru Yaşar şunları söylemişti;

İnsan sevdiğine kırılır. Bizim onunla çok güzel albümlerimiz oldu. Benim klibimde oynadı, ben onun klibinde oynadım. Onun bana katkılarını inkar edemem. İbrahim Tatlıses, Türkiye'de çok sevilen bir ses, çok güçlü bir yorumcu... Benim için sadece bu, yanlış anlaşılayım istemem. Onun yanında olmam benim için okul olmuştur. Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum.

Kaynak: Hürriyet

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