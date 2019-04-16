Ebru Türel'in Ses Kaydı İddiası

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel hakkında şikayette bulunduklarını bildirdi.

Kumbul, yaptığı yazılı açıklamada, Türel'in, eşinin de mensubu olduğu partiye çıkar sağlamak için CHP'ye karşı karalama kampanyası yürüttüğünü ileri sürdü.

Bu sebeplerden dolayı Türel hakkında şikayette bulunduklarını aktaran Kumbul, söz konusu ses kaydının, kaydedilmesi ve yayılmasıyla ilgili arkadaşlarının ilgisinin olmadığını savundu.

Şikayet üzerine tutuklanan N.A'nın AK Parti üyesi olduğunu iddia eden Kumbul, şunları kaydetti:

"Ebru Türel'in sosyal medyaya yansıyan kayıttaki beyanlarına istinaden kendisi hakkında, halkı kin ve düşmanlığa, gönüllü vatandaşları belediyenin otobüs kartlarını kullanmak marifetiyle suç işlemeye tahrik etmesi sebebiyle şikayette bulunduk."

Kaynak: AA