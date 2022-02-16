Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Şimşek merak konusu oldu. Ebru Şimşek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ebru Şimşek'in hayatı ve biyografisi! Peki, Ebru Şimşek kimdir, hakkında bilgiler sizlerle...

EBRU ŞİMŞEK KİMDİR?

Ebru Şimşek, 1994 yılında Show TV'deki güzellik yarışmasına katıldığını, Hey Girl dergisine fotoğraf gönderdiğini ve yüz güzeli seçildiğini belirtiyor. Ebru Şimşek bir dönem ATV ekranlarında "Felekten Bir Gece" isimli müzik eğlence programını sunmuştur.

Şimdilerde Amerika'da yaşayan Ebru Şimşek evli ve çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaktadır.

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