Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı hayatı ve biyografisi! Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Şancı merak konusu oldu. İşte Ebru Şancı hakkında merak edilen Ebru Şancı kimdir, Ebru Şancı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Ağustos 1983

38 yıl yaşında

İstanbul, Türkiye

Boy: 1,81 m

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu ve tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

Eğitim hayatı ve kariyeri

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.

Haberler.com - Gündem