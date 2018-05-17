Sevgilisinin Eski Eşinden Ebru Şallı'ya İçinde "Metres" Geçen Ağır Sözler
Geçtiğimiz sene evli iş adamı Uğur Akkuş'la aşk yaşamaya başlayan Ebru Şallı ve Akkuş'un eski eşi Gonca Derin arasında gerginlik tırmanmaya devam ediyor.
Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem Akkuş'u hem de Ebru Şallı'yı hedef aldı.
"SEN GİT ESKİ METRES KADININ LAFINA UY"
Derin, yaptığı paylaşımda Şallı'yı "metres" olmakla suçlayarak şunları söyledi: "Sen git Sinan Akçıl'ın, Cem Yılmaz'ın, Arda Turan'ın eski sevgilileri, Harun Tan, Ozan Orhon'un eski karıları, Hamdi Alkan'ın eski metresi olan bir kadının lafına uy; eşini ve çocuklarını beş kuruşsuz bırakmaya çalış! Utanır be insan! Ama birinci cümleden mi daha çok yoksa ikinciden mi bilemedim"
"MUTLUYUM ÇOK ŞÜKÜR"
Ebru Şallı, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Mutluyum çok şükür. Herkes yaşadığından mesuldür. Kimse büyük konuşmasın herkes her şeyi yaşayabilir. Millet ne der diye yaşama derdim yok, doğru bulduğumun yanındayım. Dürüst ve açık insanım. Evliliği ve yuvayı severim, insanların öyle ilerlemesini severim." demişti.
İkili birlikte böyle görüntülenmişti;
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TECRÜBELİ KADIN. ADAM İŞİ BİLEN İSTİYOR NE YAPICANCevap Yaz Yayından Kaldır
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evet kadın çok doğru söylemiş sen karını cocuklarını bu kadın için bırak nasıl bir mide var bu erkeklerde anlamadım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sıralı yazınca ne kadarda çokmuş yuh bir ona bir ona olayı resmenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ebru dasssssCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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çok haklısın ebrunun çirkinliklerine miğde lazım en çokta çocuklarına yazık böyle bir anneye sahip oldukları içinCevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır