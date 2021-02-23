Ebru Şallı ve Hadise uyku felcine yakalandı

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Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci, son yıllarda birçok dünyaca ünlü ismin kabusu haline geldi. Şu sıralar adını Behind The Eyes dizisiyle sıklıkla duymaya başladığımız bu hastalığa Türkiye'den Hadise ve Ebru Şallı'nın da yakalandığı ortaya çıktı.

Sarah Pinborough'un kitabından uyarlanan ve son günlerin popüler dizisi haline gelen Behind The Eyes, ünlü isimlerin yaşadığı uyku felci hastalığını gün yüzüne çıkardı. Diziyle birlikte sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlanan uyku felcine dünyadan ve Türkiye'den birçok ünlü ismin yakalandığı öğrenildi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER MÜCADELE EDİYOR

Dünyaca ünlü isimler Kendall Jenner, Jimmy Kimmel, Jennifer Aniston, Rihanna, Lady Gaga ve Madonna'nın da yakalandığı bu hastalık, Türkiye'den de ünlü isimleri etkisi altına aldı. Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci ile annesi intihara kalkışan ünlü şarkıcı Hadise ve yakın zamanda oğlunu kaybeden model Ebru Şallı'nın da mücadele ettiği öğrenildi.

UYKU FELCİ NEDİR?

Özellikle günlük yaşam içerisinde karşılaşılan problemler ve pandemi nedeniyle yaşanılan stres, uyku bozukluğunu tetikleyerek felce sebep oluyor. Kişinin uyandığında ya da uykuya daldığı esnada ortaya çıkan uyku felci, kişiyi hareket edemez ve konuşamaz hale getiriyor. Birkaç dakika boyunca süren bu durum, kişinin korkunç bir deneyim yaşamasına sebep oluyor.