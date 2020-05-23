Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
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Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu

Geçtiğimiz günlerde lenf kanserinden 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuru yaptı.

23.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:54

"Ponçik" dediği oğlu Pars olmadan ilk bayramını geçirecek olan Ebru Şallı, melek yavrusunu kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yaptı.

OĞLU OLMADAN İLK BAYRAMI

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanseri nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek olan Şallı, sokağı çıkma yasağı nedeniyle yürek burkan bir talepte bulundu.

"EN ACI TALEP"

Eski manken, Ramazan Bayramı'nda Pars'ın Kilyos'taki mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı. "Ponçik" dediği melek oğlunu bayramda yalnız bırakmak istemeyen Şallı'nın başvurusu, "En acı talep" dedirtti.

Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
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