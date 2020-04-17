Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
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Ebru Şallı, Pars Tan, Manken, Magazin

Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı

Ünlü manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, hayatını kaybetti. 10 ay önce Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programında oğlu Pars'ın 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele ettiğini anlatan Ebru Şallı'nın, "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı.

17.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:14
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybeden Pars Tan için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.

"HAYATIMIZDA YARIN NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

Ebru Şallı'nın, 10 ay önce Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programında vefat eden oğlu Pars'ın hastalığı hakkında sarf ettiği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Şallı, oğlunun hastalığı hakkında yürek burkan şu sözleri söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi"

Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı

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Haber Yorumları (6)
500
GİRESUN: Sevgili Ponçika anneciğinden bi müddet ayrı kalmak zorunda kalsan da bi gün kavuşacaksın inşallah. Ben de senelerdir kavuşacağım günü bekliyorum. Sen bi cennet kuşu oldun. Allah anneciğine büyük sabır ve metanet , kardeşine de çook uzun bi ömür nasip etsin. Tek sahibimiz Allah. . . Allahın rahmeti üzerine olsun güzel çocuk.
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ERDEM USLUER: ileri yasta dogumda bebegin saglıkli olması cok zor 40 ustu riskli
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KARADENİZLİ: Mekanın cennet olsun
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ERDİ: çocuk zaten cennettedir. tertemiz gitmiş yavrucağız.
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KUZEYİN UŞAĞI: acı tesadüf, ölümden öteye köy yok, ebru hanım, Rabbim yavrunuzun mekanını cennet etsin, size ve yakınlarınıza sağlık sabır versin, Rabbimiz bizi evlat acısıyla sınamasın, düşmanmın başınada vermesin göstermesin. . . inşaallah. . kalın sağlıcakla. . . .
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ACI HAYAT: ALLAH SABIR VERSİN. . İİLAKİ HAYATLAR BİR GÜN SONA ERECEK AMA KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN. . :(:(
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
500
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