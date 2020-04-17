Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı Ünlü manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, hayatını kaybetti. 10 ay önce Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programında oğlu Pars'ın 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele ettiğini anlatan Ebru Şallı'nın, "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybeden Pars Tan için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.

"HAYATIMIZDA YARIN NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

Ebru Şallı'nın, 10 ay önce Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programında vefat eden oğlu Pars'ın hastalığı hakkında sarf ettiği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Şallı, oğlunun hastalığı hakkında yürek burkan şu sözleri söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi"