: Ebru Şahin kimdir? Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin kaç yaşında, nereli?

03.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:59

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan aylar önce Phuket'te çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlar sonrası magazin gündeminde de kendine yer bulan Ebru Şahin merak konusu oldu. Peki Hercai dizisinin başrol oyuncusu Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin kaç yaşında, nereli? Ebru Şahin kimdir?

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1994

Ebru Şahin Kaç Yaşında: 25 yaşında

Ebru Şahin Nereli:Doğu yeri İstanbul

Ebru Şahin 18 Mayıs 1994, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Birçok dizide yer alan güzel oyuncu 2017-2018 Savaşçı dizisinde yardımcı karakter Didem rollünü canlandırdı. Aynı dönemde İstanbullu Gelin dizinde yardımcı karakter Burcu Selimer'i canlandıran Ebru şahin 2018'de yasak Elma dizisinde Hira yardımcı karakterini,2019'da ise Hercai dizisinde başrol olarak Reyyan Şadoğlu karakterini canlandırdı.

Ebru Şahin

Ebru Şahin sinema filmlerinde de yer aldı. 2017'de Babam filminde yer alan genç oyuncu, Nilüfer karakterini canlandırdı. Ebru Şahin, 2018 de Kan Parası filminde Didem'i, 2019 yılında da Şuursuz Aşk filminde başrolde Menekşe karakterini canlandırdı.

Haber Videosu