Ebru Polat'tan ihanet açıklaması! 'Arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı'
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Ebru Polat'tan ihanet açıklaması! 'Arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı'

Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Ebru Polat son olarak "Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar" demişti. Polat'ın o açıklamasının altından ihanet çıktı. Polat bakın ne dedi.

Ebru Polat'tan ihanet açıklaması! 'Arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı'
07.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:55

Zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ve sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında olan şarkıcı Ebru Polat, yayınladığı video ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ebru Polat, sosyal medya hesabı Instagram'da yayımladığı bir videoda takipçilerine bazı uyarılarda bulunmuştu. Polat, "Dost deyip, arkadaş deyio sakın evinize kimseyi almayın arkadaşlar. Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar. Bilginiz olsun. Yaşanmıyor mu böyle örnekler; yaşanıyor. Evinize alıp yedirip içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller. Yılanlar hep yakınlarınızda. Siz gerekirse duvarla konuşun ama sırrınızı kimseye açmayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah'a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" demişti.

Ebru Polat'ın o sözlerinin altından ihanet çıktı. Polat 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Benim de başıma geldi. En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi ben de gerekeni yaptım. Bazı insanlar enişteci olurlar. Senin kocan senin sevgilin daha tatlı gelir. Aman diyeyim dost diye bir şey yok!"

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