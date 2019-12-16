: Ebru Polat'tan dikkat çeken Can Yaman yorumu: Ona yürümedim, koştum, zıpladım ama kendisini bitirdi

16.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:14

Yaptığı her açıklama ve paylaşımla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube kanalları için hazırladığı Magazin Noteri isimli programına konuk oldu. Bir dönem oyuncu Can Yaman'a olan hayranlığını gösteren Polat, Yaman'ın son açıklamalarının ardından hissettiklerini anlattı.

"CAN'A YÜRÜMEDİM, KOŞTUM"

Programın başında Can Yaman'a yaptığı yorum hatırlatılan Ebru Polat, "Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım. Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" dedi.

"MAŞALLAH OLAN VAR OLMAYAN VAR"

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalya'da kaldığı otelin terasında yarı çıplak poz vermişti. Bu poza sesiz kalamayan şarkıcı Ebru Polat ise "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.

LİBİDO SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Can Yaman, verdiği bir röportajda 2016 yılında aynı dizide rol aldığı meslektaşı Selen Soyder'e göndermede bulunmuş ve onun için: "Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela 'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzdem problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

"ARKA ODAYA GİDELİM, İSPATLAYAYIM"

Libido açıklamasıyla gündeme gelen Can Yaman, İspanya'da konuk olduğu bir programda hayranlarından gelen sorularını yanıtlamıştı. Can Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla kendisine yardımcı olan çevirmeni bile şaşkına çevirmişti.

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