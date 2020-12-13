Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti

13.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:08
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti

Kendi markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarına bir yenisini ekledi. Polat, yeni yıl için derin yırtmaçlı kırmızı bir elbise giyip kameraların karşına geçti. Polat bu pozuyla hayranlarını mest etti.

Yaptığı paylaşımlarla her daim gündeme gelmeyi başaran Ebru Polat yeni yıl paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Kendi markasını çıkaran Polat şimdi de 2021 yılı için pozlar verdi. Derin yırtmaçlı kırmızı bir elbiseyle poz veren Polat dekoltesiyle yürek hoplattı. 2021'de yeni ürünlerinin piyasaya çıkacağını bu pozlarla duyuran Polat'a hayranlarından beğeni yağdı.

SIK SIK OLAY PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Ebru Polat'ın geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlarıyla duşa girdiği anlar olay olmuştu. İç çamaşırlarıyla duş alırken videosunu paylaşan Ebru Polat, paylaşımdan sonra, "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum ama madem racon bu uyalım" demişti.

İşte mest eden paylaşım;

Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti
Ebru Polat, kırmızı gecelikli pozuyla hayranlarını mest etti
Ebru Polat, kırmızı gecelikli pozuyla hayranlarını mest etti
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Ziya Selçuk Ali Mahir Başarır
Magazin Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Fatih Terim Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Rusya Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 22:08:06. #1.14#
title