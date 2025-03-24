Ebru Özdemir kimdir? Ebru Özdemir kaç yaşında, nereli?

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EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi'nden yüksek lisans derecesini alarak mezun olan Ebru Özdemir, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde, "Avrupa Birliği Sanayi ve Ticaret Politikaları" konulu teziyle tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bitirmiştir. Profesyonel kariyerine Kanal D'nin dış haberler bölümünde stajyer olarak adım atan Özdemir, sonrasında özel sektörde çeşitli kurumlarda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu ortak gibi roller üstlenmiştir. 2020 yılı itibarıyla araştırma sektöründe Genel Koordinatör olarak görev yapmaya başlamış, bu süreçte ulusal ve uluslararası özel veya kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve kamuoyu araştırmalarının planlanması gibi sorumlulukları üstlenmiştir. Ayrıca, 2021 yılında sivil toplum alanında Proje Koordinatörü olarak çalışmış ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen kapasite gelişim projelerini koordine etmiştir.

Özdemir, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak aktif roller üstlenmiş, çalışmalarını temel hak ve özgürlükler, kültürel çeşitlilik, toplumsal barış, demokratikleşme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir ekonomi gibi alanlarda yoğunlaştırmıştır. Özdemir, Fransızca ve İngilizce dillerini ileri düzeyde bilmektedir.