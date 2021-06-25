Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Bir dönem Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yönetim kurulunda yer alan Ebru Köksal, internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal kaç yaşında, aslen nerelidir?

2011–2012 yılları arasında 4 ay 5 gün Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği yapan ve 2010-12 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaparak ve bu göreve gelen ilk kadın olan Ebru Köksal hakkındaki detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Ebru Köksal 1968, İstanbul'da Türk yönetici. Eski Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürü.

Robert Kolej'in ardından Brown Üniversitesi'nden Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler dalında çift diploma ile mezun oldu. Ebru Köksal, 1990-2000 arasında Morgan Stanley, NY, Citibank ve AIG Capital Partners'da yatırım bankacılığı, 2001–2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve şirketleri bünyesinde üst düzey yöneticilik, 2010-12 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve bu göreve gelen ilk kadın oldu. 2011–2012 yılları arasında 4 ay 5 gün Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği yaptı. 2011 yılında ise Stadium Business Awards tarafından 'Yılın Yöneticisi' ödülüne layık görüldü. Köksal 2013 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın son yönetim kurulunda yer aldı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Ebru Köksal; İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.

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