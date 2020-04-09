Ebru Gündeş ekibini maaşa bağladı
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Ebru Gündeş, Özlem Avcı, Magazin

Ebru Gündeş ekibini maaşa bağladı

Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenleri, kuaföre ve makyözleri zor durumda kalmaması için maaşa başladı.

09.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:47
Ebru Gündeş ekibini maaşa bağladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradı. Virüsün daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alan yetkililer vatandaşların bir araya gelmesini önlemek için tüm etkinlikleri iptal etti. Bir süredir çalışmayan şarkıcı Ebru Gündeş ise ekibini zor durumda bırakmamak için alkış toplayan bir hamle yaptı.

ÇALIŞANLARINA 120 BİN TL ÖDEDİ

Günaydın'da yer alan habere göre; Salgın nedeniyle işleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenlere, kuaföre ve makyözlere maaş başladı. 30 kişilik ekibinin hesabına 4'er bin lira yatıran 45 yaşındaki şarkıcı, çalışanlarına toplam 120 bin lira ödedi. 15 Şubat'ta konser veren Ebru Gündeş, 450 bin lira kazanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. 812 vatandaşımızı hayatını kaybettiği koronavirüs, 38 binden fazla kişiye bulaştı. Virüsün yayılmasını önlemek için 65 yaş üstü ve 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Vatandaşların bir araya gelmesini önlemek için tüm eğlence mekanları, düğün salonları kapatılırken etkinliklerin hepsi iptal edildi.

Kaynak: Diğer

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