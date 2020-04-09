Ebru Gündeş ekibini maaşa bağladı Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenleri, kuaföre ve makyözleri zor durumda kalmaması için maaşa başladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradı. Virüsün daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alan yetkililer vatandaşların bir araya gelmesini önlemek için tüm etkinlikleri iptal etti. Bir süredir çalışmayan şarkıcı Ebru Gündeş ise ekibini zor durumda bırakmamak için alkış toplayan bir hamle yaptı.

ÇALIŞANLARINA 120 BİN TL ÖDEDİ

Günaydın'da yer alan habere göre; Salgın nedeniyle işleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenlere, kuaföre ve makyözlere maaş başladı. 30 kişilik ekibinin hesabına 4'er bin lira yatıran 45 yaşındaki şarkıcı, çalışanlarına toplam 120 bin lira ödedi. 15 Şubat'ta konser veren Ebru Gündeş, 450 bin lira kazanmıştı.